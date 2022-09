Covid: Giani, dal 4/10 prenotazione quarta dose per tutti

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Al via dal 4 ottobre in Toscana la prenotazione sul portale regionale per la quarta dose di vaccino anti-Covid rivolto a tutti coloro che hanno più di 12 anni. Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, facendo un appello alla vaccinazione. Finora è stato possibile prenotare la quarta dose di vaccino solo per gli over 60, i fragili e gli operatori sanitari. Ricordando che "dopo 10 settimane di calo dei contagi, questa è la terza settimana di risalita dei casi", Giani ha detto che "ciò vuol dire che il Covid ancora circola, anche se non ha alti livelli di letalità come due anni fa". "La consapevolezza che nelle prossime settimane probabilmente ci sarà un ulteriore aumento del contagio - ha aggiunto - rende opportuno un appello a tutti i cittadini toscani, soprattutto alla popolazione over 60 e ai fragili, di prenotarsi per la vaccinazione anti Covid. La quarta dose è opportuna, almeno una volta l'anno è consigliabile". (ANSA).