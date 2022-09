Covid: ordinanza di De Luca, obbligo mascherina in ospedale

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza con la quale dispone che su tutto il territorio regionale, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2022, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali. L' obbligo si estende al personale, agli addetti, agli utenti e ai visitatori. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. A tutti i cittadini è raccomandato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno dei mezzi di trasporto, locale e regionale. (ANSA).