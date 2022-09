Leader Ue, Kiev ha diritto di liberare i territori annessi

(ANSA) - BRUXELLES, 30 SET - "L'Ucraina sta esercitando il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riacquistare il pieno controllo del suo territorio e ha il diritto di liberare i territori occupati all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti. Le minacce nucleari del Cremlino, la mobilitazione militare e la strategia di cercare di presentare falsamente il territorio ucraino come quello russo, sostenendo che la guerra potrebbe ora svolgersi sul territorio russo, non scuoteranno la nostra determinazione". Così i leader dei 27 Paesi Ue riuniti nel Consiglio Europeo. (ANSA).