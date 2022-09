Maltempo: trovata borsa Brunella

(ANSA) - ANCONA, 30 SET - La borsa di Brunella Chiù, la 56enne che risulta essere l'unica persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre, è stata trovata attorno alle 14:30 di oggi dai carabinieri di Senigallia con i cinofili dei carabinieri di Bologna, in zona Burello di Corinaldo (Ancona). La borsa, che la donna aveva con sé quando l'auto è stata travolta dalla piena sotto la sua casa di Barbara, era a circa 200 metri dal luogo in cui il 20 settembre era stata ritrovata la carcassa del mezzo, una Bmw serie 1 bianca. La borsa era semi nascosta nel fango, vicino al torrente Nevola: dentro documenti personali ancona leggibili (che hanno permesso di attribuire la borsa alla 56enne) e denaro. Le ricerche di Brunella sono giunte oggi al 15/o giorno. In queste ore oi soccorritori (vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e volontari), stavano perlustrando zone già vagliate nei giorni scorsi. L'onda di piena aveva travolto l'auto dove si trovava Brunella, che stava cercando di spostare il mezzo, sotto casa a Barbara. Scomparsa anche la figlia Noemi Bartlucci, di 17 anni, il cui corpo è stato successivamente recuperato. I funerali della ragazza si terranno domenica a Barbara. Scampato al disastro il fratello maggiore Simone, che si era aggrappato ad un albero. (ANSA).