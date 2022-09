Michel, subito unione dell'energia, Mosca ci ha attaccato

(ANSA) - BRUXELLES, 30 SET - "Agli europei dico: la Russia lancia missili agli ucraini ma ha anche lanciato un missile energetico al cuore del nostro sistema economico e sociale. Il danno è massiccio. Ogni famiglia in Europa soffre per l'aumento delle bollette e dei prezzi al supermercato. L'energia è costosa e questo avrà un impatto duraturo su tutti noi. Ecco perché una nuova unione dell'energia deve essere sviluppata ora con una vera strategia comune perché non c'è alternativa se vogliamo garantire approvvigionamenti alternativi, prezzi equi e la transizione climatica". Lo dice il presidente del Consiglio Ue Charles Michel nel suo videomessaggio. (ANSA).