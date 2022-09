Sbatte con il parapendio sulla scogliera, morto a Maratea

(ANSA) - POTENZA, 30 SET - Un uomo tedesco di circa 50 anni è morto nel pomeriggio a Maratea (Potenza) dopo aver sbattuto contro la scogliera con il parapendio. Secondo quanto si è appreso, l'uomo avrebbe dovuto terminare il suo volo su una spiaggia vicina, ma - per cause in fase di accertamento - è finito contro la scogliera. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. Sull'incidente indagano i Carabinieri della stazione di Maratea e della Compagnia di Lagonegro (Potenza). (ANSA).