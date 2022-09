Svelata l'effigie di Re Carlo che sarà sulle monete da dicembre

(ANSA) - LONDRA, 30 SET - E' stata svelata l'effigie ufficiale di re Carlo III che comparirà sulle nuove monete in circolazione nel Regno Unito con l'annuncio da parte della Royal Mint, la Zecca britannica. Il ritratto è opera dello scultore Martin Jennings ed è stato ricavato da una foto e approvato personalmente dal sovrano. "E' l'opera più piccola che abbia mai realizzato", ha detto l'artista, emozionato per il fatto che le sterline "saranno tenute in mano da così tante persone". Secondo la tradizione, l'effigie del re guarda a sinistra, in direzione opposta a quella della defunta regina Elisabetta che si trova sulla attuali monete in circolazione. Le prime emissioni con il ritratto del sovrano sono una moneta commemorativa da 5 sterline e una da 50 pence che entrerà in circolazione da dicembre. Recano un'iscrizione in latino, "CHARLES III. D. G. REX. F. D.", che sta per "Re Carlo III, per grazia di Dio, difensore della fede". Dall'inizio del prossimo anno, anche tutte le altre monete da un penny fino a 2 sterline saranno coniate con la stessa immagine del re. Come anche per le banconote è previsto un processo di sostituzione graduale rispetto a quelle raffiguranti Elisabetta, che continuano ad avere corso legale. (ANSA).