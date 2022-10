Maltempo in Sicilia: bus si ribalta per la tromba d'aria, la Palermo-Sciacca invasa dal fango

E' ancora nella scarpata sottostante alla strada "fondovalle" Palermo-Sciacca l'autobus delle autolinee Gallo - Sais che si è ribaltato ieri sera a causa di una tromba d'aria tra il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belìce e Contessa Entellina. Tre persone, rimaste lievemente ferite, sono state refertate e poi dimesse ieri sera dall'ospedale di Sciacca. Il bus partito da Ribera (Ag) e diretto a Palermo, ha divelto per oltre 10 metri il guard-rail e si è ribaltato su una fiancata. Il parabrezza e' andato in frantumi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente.

Il mezzo verrà rimosso nelle prossime ore. Il maltempo che ieri sera si è abbattuto sulle province di Palermo, Trapani e Agrigento, con forti temporale e bufere di vento, questa mattina sembra essersi placato. Lungo il tracciato della "Fondovalle", per tutta la notte montagne di fango ed allagamenti non segnalati hanno invaso la sede stradale. Questa mattina dovrebbero intervenire squadre di operai per mettere in sicurezza la statale.