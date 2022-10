Maltempo: innalzamento repentino fiume Misa a Senigallia

(ANSA) - ANCONA, 01 OTT - A Senigallia c'è stato un innalzamento repentino del Misa a Bettolelle, una delle zone inondate la notte del 15 settembre. Lo segnala il Comune nella sua pagina Facebook, secondo il consueto metodo di allertamento seguito dall'amministrazione. Secondo il Comune bisogna salire ai piani alti, perché è stata superata la soglia di allarme. Il fiume è stabile a metri 2,80 nel quartiere di Bettolelle, fa sapere il Comune. Nella zona è piovuto, ma ora ha smesso. Su tutte le Marche è in corso un'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica. Al momento non ci sono segnalazioni di problemi in altre zone dell'entroterra senigalliese. (ANSA).