Muore in incidente stradale a Roma, arrestato 40enne

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Arrestato per omicidio stradale un uomo di 43 anni, risultato positivo all'alcoltest, che ha provocato un incidente stradale a Roma nel quale è morto un giovane di 20 anni di Fiumicino. Lo scontro, che ha coinvolto quattro autovetture, è avvenuto durante la notte sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, all'altezza del chilometro 38. Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone, tutte trasportate in codice giallo in ospedale. Sul posto agenti della Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. (ANSA).