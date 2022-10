Sisi, congratulazioni a Meloni per vittoria elettorale

(ANSA) - IL CAIRO, 01 OTT - Il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si è congratulato con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, per la vittoria elettorale e ha dichiarato che "non vede l'ora" di lavorare insieme per sviluppare le relazioni bilaterali fra Egitto e Italia. "Estendo le mie più sincere congratulazioni alla signora Georgia Meloni per la vittoria del suo partito alle elezioni generali nell'amica Repubblica Italiana, augurandole il successo nel guidare l'Italia verso la prosperità e un futuro luminoso", ha dichiarato Sisi come riporta un messaggio pubblicato su Facebook dal portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. "Non vedo l'ora di lavorare con lei, anche nel quadro della solida partnership che unisce Egitto e Italia, al fine di sviluppare le relazioni bilaterali e trasferirle verso orizzonti più ampi di proficua collaborazione in tutti i campi, coerentemente con l'antica storia di i due Paesi e la loro grande civiltà, e per il bene dei due popoli amici e dell'intera umanità", ha aggiunto Sisi concludendo il messaggio. (ANSA).