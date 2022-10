Covid: Veneto, 3.846 nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 OTT - Sono 3.846 i nuovi positivi in Veneto nele ultime 24 ore che portano il totale a 2.285.064. Il bollettino regionale non segnala nuove vittime, per un totale che resta a 15.488 decessi. Le persone attualmente positive sono 52.015 (+218 rispeto a ieri). Crescono lievemente anche i dati clinici, con 596 pazienti in area medica (+11) e calano - 2 per un totale di 26 i pazienti in terapia intensiva. La campagna vaccinale registra 904 somministrazioni nella giornata di ieri, principalmente (834) quarte dosi. (ANSA).