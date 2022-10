Mosca, 'modo per ripristinare Nord Stream sarà trovato'

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - I modi per ripristinare l'operatività dei gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 saranno trovati, ha dichiarato il vice primo ministro russo Alexander Novak alla televisione Rossiya-1. "Incidenti del genere non si sono mai verificati prima. Senza dubbio, ci sono alcuni modi tecnici per ripristinare le infrastrutture, ma questo richiede tempo e i mezzi necessari. Sono sicuro che si troveranno i modi appropriati", ha detto. E ha aggiunto: "Ma a questo punto, noi procediamo con la consapevolezza che la prima cosa da fare è indagare su chi ha fatto questo, e siamo convinti che i Paesi che hanno preso una posizione negativa in relazione a questo progetto - Usa, Ucraina, Polonia - sono interessati alla disattivazione del Nord Stream, quindi questo è certamente un soggetto da serio esame", ha detto Novak. (ANSA).