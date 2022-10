Scontro auto-scooter a Firenze, muore rider

(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - Un rider di 26 anni è morto in ospedale per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima delle 21:30 a Firenze, nella zona di Rovezzano, alla periferia della città. Il giovane viaggiava in sella a uno scooter Honda Sh che si è scontrato con una Land Rover in via De Nicola all'altezza dell'incrocio con via Gobetti. Il 26enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove poi è deceduto stamani. Sul posto intervenuti con i sanitari la polizia municipale che sta svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).