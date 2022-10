Covid: Veneto, 1.215 nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 03 OTT - Sono 1.215 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.286.279. Il bollettino regionale del lunedì è limitato nel compiuto dalla ridotta processazione deii casi nel fine settimana. Tre le nuove vittime, per un totale che tocca i 15.488 decessi. Le persone attualmente positive sono in calo 51.836 (-179 rispeto a ieri). Crescono i dati clinici, con 620 pazienti in area medica (+24) mentre sono stazionari, 26, i pazienti in terapia intensiva. (ANSA).