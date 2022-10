Gb: re Carlo riceve presidente Sudafrica in prima visita Stato

(ANSA) - LONDRA, 03 OTT - Re Carlo III riceverà a Londra nella prima visita di Stato da quando è diventato sovrano in seguito alla morte della regina Elisabetta il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e la moglie Tshepo Motsepe. Lo ha annunciato Buckingham Palace, secondo cui il grande appuntamento istituzionale per il monarca e capo di Stato si svolgerà dal 22 al 24 novembre. Nel comunicato si legge che il leader sudafricano ha accettato l'invito di Sua Maestà il re. L'ultima visita di Stato organizzata dal Regno Unito è stata quella del 2019, quando Elisabetta II aveva ricevuto l'allora presidente americano Donald Trump. Visita che aveva sollevato polemiche e proteste contro l'ex inquilino della Casa Bianca. L'annuncio fatto oggi da Palazzo arriva dopo che ieri era stato comunicato che Carlo III non parteciperà alla prossima conferenza internazionale sul clima, la Cop27 in programma il mese prossimo in Egitto. La decisione, stando ai dettagli rivelati dai media, è stata frutto del 'consiglio' della premier Liz Truss, alla quale il sovrano si sarebbe rivolto per un parere. Il sovrano si era impegnato fin dal suo primo discorso ai britannici dopo la morte della regina a dedicarsi completamente al suo nuovo ruolo delegando all'erede al trono, il principe William, il suo impegno attivo in alcuni ambiti, a partire da quello in favore dell'ambiente. (ANSA).