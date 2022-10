Grecia-Turchia: Mitsotakis aperto a incontro con Erdoğan

(ANSA) - ATENE, 03 OTT - "Se il presidente turco, che è colui che ha infiammato il clima con le sue dichiarazioni, cerca un incontro con il primo ministro greco, Atene valuterà la proposta e risponderà positivamente", ha dichiarato il portavoce del governo greco, Yannis Economou, interpellato durante un briefing con i giornalisti sulla possibilità di un incontro tra il premier greco Mitsotakis e quello turco Erdoğan. Alla domanda su quale potrebbe essere l'ordine del giorno di tale incontro, il portavoce del governo ha risposto che è troppo presto per fornire ulteriori dettagli. L'evento a cui guarda con interesse il governo di Atene è la riunione della Comunità politica europea, alla quale parteciperà anche Erdoğan, prevista a Praga il prossimo giovedì e venerdì. Per ora tuttavia, la tensione diplomatica tra Atene e Ankara rimane alta: "Diamo per scontato che i nostri alleati, le grandi potenze e il mondo intero che ha a cuore il diritto internazionale si oppongano a tutto ciò che ha una dimensione revisionista e provocatoria", ha aggiunto Economou alludendo all'escalation di minacce da parte Turca che si sono susseguite nell'ultimo mese. (ANSA).