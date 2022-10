Kadyrov, i miei tre figli minorenni combatteranno in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Il leader ceceno e alleato di Vladimir Putin Ramzan Kadyrov ha dichiarato che i suoi tre figli minorenni sono diretti a combattere in Ucraina. Lo riferisce Ria Novosti riportando le affermazioni di Kadyrov su Telegram. "La minore età - afferma il leader ceceno - non dovrebbe interferire con l'addestramento dei difensori della nostra madrepatria. Akhmat, Eli e Adam hanno rispettivamente 16, 15 e 14 anni. Ma il loro addestramento militare è iniziato molto tempo fa, quasi in tenera età. E non sto scherzando. È arrivato il momento di mettersi in mostra in una vera battaglia e io non posso che accogliere con favore il loro desiderio. Presto andranno in prima linea e si troveranno nei tratti più difficili della linea di contatto". (ANSA).