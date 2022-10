Ricoverati Covid stabili in Umbria ma più positivi

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - Ricoverati Covid stabili in Umbria, 114, con due posti occupati nelle terapie intensive. Questo in base ai dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 451 nuovi positivi, 400 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi salgono quindi 5.974, 50 in più rispetto a domenica. Sono stati analizzati 1.069 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 42,1 per cento mentre lunedì della scorsa settimana era del 28,2 per cento. (ANSA).