Affonda barcone Rohingya birmani in Bangladesh, 3 morti

(ANSA) - COX'S BAZAR, 04 OTT - Almeno tre morti accertati sono stati recuperati dopo l'affondamento di un barcone carico di profughi Rohingya birmani fuggiti da un campo profughi in Bangadesh: lo comunica la guardia costiera del Bangladesh, che parla ora di almeno 20 persone tuttora disperse in mare, dopo aver parlato precedentemente di 12. I rifugiati finora salvati sono ora 45, di cui 41 Rohingya e 4 bengalesi, dice ancora la guardia costiera, le cui operazioni di ricerca e soccorso proseguono. Il barcone è stato sorpreso dal mare agitato al largo della costa bengalese mentre era diretto in Malaysia. (ANSA).