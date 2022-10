Mosca multa Miss Crimea, ha intonato canzone ucraina

Miss Crimea 2022, Olga Valeyeva, dovrà pagarer 40.000 rubli (681 dollari) per aver cantato la canzone patriottica ucraina Chervona Kalyna in un video pubblicato su Instagram. Un’amica di Valeyeva apparsa nel video è stata condannata da un tribunale russo a 10 giorni di carcere. Secondo il quotidiano russo Life, a Miss Crimea è stata inflitta una condanna più leggera perchè ha figli piccoli.

Entrambe le donne sono state accusate di «screditare" l'esercito russo e diffondere propaganda per un’organizzazione estremista.



Un video pubblicato ieri dal ministero dell’Interno della Crimea mostra le donne che si scusano per aver cantato la canzone. Lo riporta il media indipendente Meduza.

La canzone Chervona Kalyna è stata a lungo un simbolo dell’indipendenza ucraina. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, diversi artisti, tra cui i Pink Floyd, hanno pubblicato registrazioni della canzone. I media statali russi hanno scritto che la canzone è «considerata un inno delle formazioni nazionaliste ucraine, compresi i gruppi banditi in Russia».