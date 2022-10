Naufragio bambini: chiesta assoluzione per due ufficiali

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Appare fuori da ogni elemento emerso immaginare la volontà degli imputati di volere la morte dei migranti. Non c'è alcun dolo, le procedure sono state rispettate e la loro missione è salvare le persone in mare". La Procura di Roma nel processo per il "naufragio dei bambini", il drammatico evento dell'11 ottobre del 2013 in cui morirono 268 persone tra cui 60 minori, ha chiesto l'assoluzione dei due ufficiali imputati. (ANSA).