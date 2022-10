Non si hanno ancora notizie di Alessia Piperno arrestata in Iran il 28 settembre. Genitori alla Farnesina

L’Ambasciata d’Italia a Teheran, in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda dell’arresto di Alessia Piperno avvenuto il 28 settembre scorso da parte delle forze di polizia iraniane. Mentre la Rappresentanza sta effettuando le opportune verifiche per far luce sulle motivazioni, i genitori sono stati ricevuti quest’oggi alla Farnesina dal Direttore Generale Italiani all’Estero Luigi Maria Vignali. Ad essi è stata ribadita l'attenzione con cui il Ministero segue la vicenda e assicurata ogni necessaria assistenza consolare nell’auspicio che si faccia rapidamente luce su quanto accaduto e che si risolva il caso.