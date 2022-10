Principe Alberto di Monaco riparte da Gino Lisa di Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 04 OTT - Dopo poco più di 24 ore trascorse tra la Basilicata e la Campania in visita a due ex feudi della famiglia Grimaldi, il principe Alberto di Monaco e' ripartito poco fa con il proprio aereo privato dallo scalo Gino Lisa di Foggia, dove era atterrato ieri mattina verso le 11. Inizialmente l'atterraggio era previsto a Bari, poi per motivi tecnici l'areo è stato dirottato nel capoluogo dauno. (ANSA).