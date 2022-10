Scholz,fondi Recovery non ancora spesi, agiscono su crisi

(ANSA) - BERLINO, 04 OTT - "La maggior parte dei soldi del Recovery Fund non è ancora stata spesa", e questo fondo "agisce direttamente nella crisi attuale". È quello che ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, rispondendo a una domanda sulle proposte dei commissari Ue, Paolo Gentiloni e Thierry Breton, che hanno invitato ad ispirarsi al programma Sure, per superare la crisi energetica nell'Ue. (ANSA).