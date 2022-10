Usa: Chris Cuomo torna in video, nuovo show su NewsNation

(ANSA) - NEW YORK, 04 OTT - Neanche dopo un anno dal licenziamento da parte della Cnn, Chris Cuomo torna in video con un nuovo show sul network NewsNation. Cuomo, considerato uno degli anchor più famosi in Usa, aveva perso la sua poltrona dopo che è emerso che aveva aiutato il fratello, l'ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, a navigare tra le denunce a sfondo sessuale da parte di varie donne, suggerendogli come contrattaccare mediaticamente le accuse e cercando di usare le sue fonti per ottenere informazioni sul caso. Il 52/enne conduttore ha aperto il suo show riflettendo sul suo passato e dicendo di aver imparato la lezione ma senza offrire delle scuse. Ha inoltre sottolineato che ha il desiderio di fare meglio professionalmente. L'anchor è passato ad un network giovane lanciato solo due anni fa e con una audience di circa 46 mila spettatori, contro i circa due milioni del suo precedente 'Cuomo Prime Time'. (ANSA).