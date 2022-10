Etiopia, Addis Abeba accetta negoziati con ribelli del Tigrè

(ANSA) - ADDIS ABEBA, 05 OTT - Il governo etiope ha annunciato di aver risposto favorevolmente all'invito dell'Unione africana (Ua) a partecipare a colloqui di pace con i ribelli della regione del Tigrè, senza però specificare né data né luogo dei negoziati. "L'Unione Africana ha formulato un invito per colloqui di pace. Il governo dell'Etiopia ha accettato questo invito, in linea con la nostra posizione di principio in merito alla risoluzione pacifica del conflitto e alla necessità di colloqui senza precondizioni", ha affermato in un tweet Redwan Hussein, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro Abiy Ahmed. Dal canto suo il Servizio di comunicazione del governo etiope (Gcs) in una dichiarazione ha rivelato, senza però fornire dettagli, che l'Ua nel proprio invito ha indicato data e luogo dei colloqui. Dopo una tregua di cinque mesi che aveva suscitato speranze per negoziati di pace, il 24 agosto sono ripresi i combattimenti tra l'esercito federale etiope, sostenuto dalle forze delle regioni vicine e dalle truppe della confinante Eritrea, e i ribelli della regione autonomista del nord. Da molti osservatori il conflitto è visto come lo scontro fra il tentativo del premier Abiy di superare l'attuale federalismo etnico e le resistenze di un'etnia, appunto quella tigrina, che pur costituendo solo il circa 6% dei quasi 120 milioni di etiopi non si rassegna a un ridimensionamento dell'egemonia politico-economica che aveva esercitato sull'intera Etiopia per quasi tre decenni fino al 2018. (ANSA).