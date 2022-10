Indonesia: 'tifosi tentarono di fuggire ma cancelli bloccati'

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - I tifosi che tentavano di fuggire dal caos scoppiato allo stadio Kanjuruhan in Indonesia sabato scorso sono rimasti intrappolati dopo che la sicurezza non è riuscita ad aprire i cancelli di uscita, secondo la federazione nazionale di calcio, peggiorando così la situazione della calca in cui sono morte almeno 131 persone, tra cui 33 bambini. Lo riferisce la Cnn. Si ritiene che la maggior parte delle morti siano avvenute quando i tifosi in preda al panico hanno tentato di sfuggire dal fumo soffocante dei gas lacrimogeni sparati dalla polizia per fermare gli scontri in campo. (ANSA).