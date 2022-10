Iran: rilasciati oltre 600 fermati per le proteste a Teheran

(ANSA) - ISTANBUL, 05 OTT - Almeno 620 manifestanti detenuti "che non hanno avuto un ruolo nei sabotaggi" sono stati rilasciati ieri sera a Teheran. Lo rende noto l'agenzia Irna secondo cui il vice capo della Magistratura iraniana Kazem Gharibabadi ha visitato ieri la prigione centrale della capitale, ad Hasanabad a sud di Teheran, e ha parlato con alcune persone detenute dopo avere preso parte alle proteste per Mahsa Amini, la 22enne curda morta dopo essere stata arrestata perché non portava il velo in modo corretto. Durante la visita, Gharibabadi ha sottolineato che "la pietà islamica permetterà la liberazione" di coloro tra i prigionieri che "nonostante abbiano commesso atti illegali" non hanno partecipato a sabotaggi o attacchi alle forze dell'ordine. (ANSA).