Maltempo: città tedesca per 'gemella' Ostra, eventi e fondi

(ANSA) - OSTRA, 05 OTT - Giungono anche dall'estero le iniziative di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dalla recente alluvione del 15 settembre che ha devastato l'interno delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, nelle Marche. A favore di Ostra (Ancona), la cui frazione di Pianello è stata tra le più colpite registrando anche quattro morti, si è mossa la cittadina di Markt Schwaben (Germania) con cui da anni c'è un gemellaggio. Per testimoniare la vicinanza tra le comunità, la bandiera italiana è stata issata al municipio del Comune tedesco, situato in alta Baviera a pochi chilometri da Monaco, e vi rimarrà fino al 9 ottobre quando si terrà il mercato autunnale presso lo Schwabener Herbstmarkt. In quell'occasione sarà allestito anche lo stand del comitato ostrense. Il ricavato andrà a beneficio della comunità italiana pesantemente alluvionata, con cui il comitato del gemellaggio è in costante contatto. Altra iniziativa è quella che la città di Markt Schwaben sta organizzando per il 23 ottobre 2022, un concerto di beneficenza per le famiglie del comune di Ostra colpite dall'esondazione del fiume Misa. L'evento si terrà al teatro cittadino. Nel frattempo è stata avviata anche una raccolta fondi. Le due città sono gemellate dal 2003: il patto venne siglato il 25 ottobre dall'allora sindaco di Markt Schwaben, Bernhard Winter, e dall'ex primo cittadino di Ostra, Lorenzo Cioccolanti. Da allora iniziative annuali si susseguono a dimostrazione di vicinanza e amicizia. (ANSA).