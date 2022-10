Ruby ter:Karima si presenta in aula per ascoltare sua difesa

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - E' arrivata nell'aula bunker di via Ucelli di Nemi a Milano, dove si tiene il processo milanese sul caso Ruby ter anche a carico di Silvio Berlusconi, Karima El Mahroug, l'ormai ex Ruby Rubacuori. Si è presentata per la prima volta in questo procedimento nell'udienza nella quale discuteranno i suo difensori, i legali Jacopo Pensa e Paola Boccardi. Per Karima i pm milanesi hanno chiesto una condanna a 5 anni e una confisca da 5 milioni di euro. (ANSA).