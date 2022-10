Von der Leyen, pronti a price cap su gas per elettricità

(ANSA) - STRASBURGO, 05 OTT - "Dobbiamo considerare i prezzi del gas anche al di là del mercato dell'elettricità. Un simile tetto ai prezzi del gas deve essere concepito in modo adeguato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. E si tratta di una soluzione temporanea per far fronte al fatto che il Ttf, il nostro principale parametro di riferimento per i prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi comprende più Gnl". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo. (ANSA).