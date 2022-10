Brasile: sondaggio Ipec assegna a Lula 51% e a Bolsonaro 43%

(ANSA) - BRASILIA, 06 OTT - Il primo sondaggio realizzato dall'agenzia Ipec in vista del ballottaggio del 30 ottobre ha assegnato all'ex presidente brasiliano Luiz Lula da Silva il 51% dei voti contro il 43% per il presidente Jair Bolsonaro. Diffondendo questi risultati, Ipec ha precisato che il sondaggio ha un margine di errore di +/- 2% e che in esso sono stati presi in considerazione tutti i voti, anche nulli e in bianco. La legislazione brasiliana tiene conto per i risultati solo dei voti validi, senza tenere conto delle schede nulle o bianche. In questa eventualità per Ipec Lula (Pt, sinistra) è al 55% contro il 45% di Bolsonaro (Pl, destra). Rispetto al precedente rilevamento, i voti del candidato del Pt sono aumentati di sette punti rispetto al al primo turno e quelli di Bolsonaro è migliorato di due. A 25 giorni dalla votazione, il 92% delle persone consultate ha risposto di aver già deciso il proprio voto. Allo stesso tempo, il 50% ha dichiarato che non sceglierebbe mai Bolsonaro e il 40% ha assicurato che non voterebbe mai per Lula. Il gruppo Globo ha commissionato questo sondaggio all'Ipec, uno degli istituti criticati per gli errori commessi alla vigilia del primo turno. Sabato scorso l'Ipec aveva assegnato a Lula tre punti in più di quelli poi ottenuti nello scrutinio e a Bolsonaro sei punti in meno di quanti poi realmente ottenuti dal presidente uscente. (ANSA).