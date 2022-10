Covid: in Alto Adige casi totali superano metà popolazione

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Dall'inizio della pandemia, in termini solo statistici, un altoatesino su due ha contratto il Covid-19. Con i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, che sono 843, il totale delle persone testate positive al coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 268.353. Poiché la popolazione altoatesina ammonta, secondo i dati Astat del giugno 2022, a 535.774 persone, con l'ultimo bollettino Covid è stata superata la soglia della metà degli altoatesini, ovvero 267.887. Si tratta però di un dato puramente statistico, perché - oltre un certo lasso di tempo - una reinfezione viene calcolata come nuovo caso e, quindi, quel numero totale comprende certamente le molte persone che hanno contratto il Covid due volte. Il numero totale di casi è, comunque, ben oltre la media nazionale con 22,6 milioni di casi su una popolazione di circa 59 milioni di abitanti. Il bollettino odierno dell'Azienda sanitaria segnala anche un nuovo decesso che porta il totale a 1.547. Con i nuovi casi positivi accertati, continuano a crescere l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 862 (40 in più rispetto ad ieri) ed il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 5.339 (397 in più). Aumentano anche i pazienti Covid-19 ricoverati che, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 3 (uno in più rispetto al giorno precedente) in terapia intensiva e 120 (4 in più) nei normali reparti ospedalieri. I guariti sono 445 per un totale di 261.467. (ANSA).