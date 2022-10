Cremlino, Russia esclusa da inchiesta su Nord Stream

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - La Russia è stata informata attraverso i canali diplomatici che non sarà coinvolta a indagare sul sabotaggio di Nord Stream: ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Attraverso i canali diplomatici abbiamo ricevuto l'informazione che al momento non ci sono piani per invitare la parte russa a partecipare all'indagine", ha detto. (ANSA).