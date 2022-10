Thailandia: attacco in un asilo nido, 30 i morti, tra cui 23 bambini. Il killer ha poi ucciso la famiglia e si è suicidato

BANGKOK- I bambini uccisi nell’asilo nido thailandese della città settentrionale di Na Klang avevano tra i due e i tre anni, ha riferito il colonnello Jakkapat Vijitraithaya. L’aggressore è fuggito con un’auto e ha investito diversi pedoni. Poi ha ucciso la sua famiglia e si è tolto la vita.

Sono saliti a 30 i morti, tra cui 23 bambini, nell’attacco ad un asilo nido in Thailandia. La polizia ha emesso un mandato di perquisizione per il principale sospettato, un ex agente di polizia di 34 anni.