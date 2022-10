Ucraina: Orban, sanzioni Ue non all'altezza, ripensarle

(ANSA) - BRUXELLES, 06 OTT - "La politica fallita sulle sanzioni di Bruxelles deve essere ripensata, perché le sanzioni non sono state all'altezza delle aspettative. La guerra non è finita, i prezzi in Europa sono alle stelle, ma la Russia sta realizzando un buon profitto". Così il premier ungherese, Viktor Orbán, in un incontro a Praga con l'ex presidente della Repubblica Ceca, l'euroscettico Václav Klaus. Nella capitale ceca è in corso il vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue. (ANSA).