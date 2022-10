Aiea, 'danneggiata linea elettrica reattore 6 a Zaporizhzhia'

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Una linea di alimentazione elettrica della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata danneggiata in un bombardamento avvenuto ieri, e ora il reattore che veniva alimentato dalla linea colpita funziona temporaneamente con generatori diesel: lo ha affermato l'Aiea in un tweet. "Colpi in un'area industriale fuori dalla centrale hanno danneggiato una linea elettrica che serve il reattore 6, costringendo l'unità a fare affidamento temporaneamente sui suoi generatori diesel di emergenza", ha twittato l'agenzia per l'energia atomica. (ANSA).