Ex prof uccisa, chiesto ergastolo per il marito in Appello

(ANSA) - BERGAMO, 07 OTT - È attesa per il tardo pomeriggio di oggi la sentenza della Corte d'Appello di Brescia presieduta da Giulio Deantoni per Antonio Tizzani, l'ex ferroviere accusato di aver ucciso la moglie Gianna Del Gaudio, professoressa in pensione, la notte del 26 agosto 2016 nella loro casa di Seriate, sgozzandola in cucina. In primo grado a Bergamo Tizzani, che si è sempre dichiarato innocente, accusando un misterioso 'uomo incappucciato' che sarebbe entrato nella loro casa, era stato assolto con formula piena. Oggi il sostituto procuratore generale di Brescia Francesco Rombaldoni ha chiesto l'ergastolo per Tizzani per omicidio volontario nel corso di una requisitoria durata un'ora e mezza, mentre ha chiesto alla Corte l'assoluzione dalle accuse di maltrattamenti. La difesa invece ha chiesto l'assoluzione. I giudici si sono quindi ritirati in camera di consiglio. Tizzani non è presente in aula. (ANSA).