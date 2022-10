Governo: Fedriga, serve forte semplificazione normativa

(ANSA) - TRIESTE, 07 OTT - "Dobbiamo dare un forte impulso al governo per una forte opera di semplificazione normativa che ci permetta di dare delle risposte in tempi rapidi. Lo dico anche come Presidente della Conferenza delle Regioni". L'ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Fvg nel suo intervento nel corso della presentazione del progetto Adria Port al Barcolana Sea Summit. "Su questo mi auguro che - ha aggiunto - ci sia una grande opera che possa andare in questa direzione in modo serio da parte del governo che si insedierà affrontando punto per punto in modo serio e non solo con i proclami della semplificazione, in particolare sulle norme ambientali". (ANSA).