Iran: 17enne morta in proteste, per la madre è stata uccisa

(ANSA) - ISTANBUL, 07 OTT - La madre di Nika Shakarami, adolescente morta durante le proteste in Iran, ha accusato le autorità di avere ucciso la figlia affermando che le ferite che ha visto sul suo corpo contraddicono la versione della Magistratura per cui la ragazza sarebbe morta dopo essere caduta da un edificio. La dichiarazione è stata rilasciata in formato video a Radio Farda, la versione iraniana di Radio Free Europe, come riporta Bbc. Ieri, una fonte vicina alla famiglia aveva fatto sapere che gli zii della ragazza, morta pochi giorni prima di compiere 17 anni, erano stati arrestati e costretti a confermare in televisione la versione della magistratura e criticare le proteste, da tre settimane in corso, per Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Un certificato emesso da un cimitero, ottenuto dalla Bbc Persian, dichiara che la ragazza è morta in seguito a "ferite multiple causate da percosse con un oggetto duro". (ANSA).