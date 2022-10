Kim loda Putin, 'leadership contro sfide e minacce Usa'

(ANSA) - PECHINO, 07 OTT - ll leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato un messaggio al presidente russo Vladimir Putin nel giorno del suo 70esimo compleanno lodando la sua leadership contro "sfide e minacce" dagli Stati Uniti e la cooperazione tra i due Paesi che si è "rafforzata come mai prima". Nella lettera, Kim ha rimarcato i "risultati raggiunti da Putin nel raggiungimento del grande obiettivo strategico per la costruzione della potente Russia" attraverso "attività energiche", ha riferito la Kcna. "Oggi la Russia difende in modo affidabile la dignità dello Stato e i suoi interessi fondamentali da sfide e minacce di Usa e suoi vassalli", ha aggiunto Kim. (ANSA).