Kirill per 70 anni di Putin, 'Dio ti ha dato il potere'

(ANSA) - MOSCA, 07 OTT - Il primate della Chiesa ortodossa russa, Kirill, in occasione del 70/mo compleanno di Vladimir Putin ha dichiarato, rivolto al capo del Cremlino: "Dio ti ha messo al potere in modo che tu potessi svolgere un servizio di speciale importanza e una grande responsabilità per il destino del Paese e per il popolo affidato alla tua cura". (ANSA).