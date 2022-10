Nobel per la Pace all'attivista bielorusso Ales Bialistski e a due ong, una russa e una ucraina

Il Nobel per la Pace 2022 è stato dato Ales Bialistski e a due organizzazioni umanitarie, una russa e una ucraina. Ales Bialiatski è un attivista bielorusso noto per il suo lavoro con il Viasna Human Rights Centre of Belarus, mentre le due organizzazioni umanitarie sono il Russiàs Memorial e l’Ukrainès Center for civil Liberties (Ccl).

Il Nobel per la Pace è stato concesso al dissidente bielorusso Ales Bialiatski, e alle organizzazioni Memorial e al Center for Civil Liberties in onore dell’"impegno in difesa dei diritti umani e del diritto di criticare il potere, di difesa dei diritti dei cittadini per i diritti dei cittadini e contro gli abusi di potere, per aver documentato crimini de guerra», è stato annunciato dal Comitato per il Nobel a Oslo.

Il Comitato per il Nobel ha chiesto alla Bielorussia la liberazione del dissidente Ales Beliatski, appena annunciato vincitore del Nobel: lo ha detto nella conferenza stampa di annuncio la presidente del Comitato, Berit Reiss-Andersen.