Piantagione di marijuana su isola del lago Iseo, sequestri Gdf

(ANSA) - BRESCIA, 07 OTT - Una piantagione di marijuana di 2.500 metri quadrati è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza, in un terreno agricolo di Monte Isola, sulla sponda bresciana del lago di Iseo. Durante la perquisizione sono stati scoperti, oltre a circa mille piante alte due metri, 52 chili di cannabis già essiccata e pronta per lo spaccio e 5mila euro in contanti, ritenuti l'incasso della vendita dello stupefacente. Una persona è stata denunciata, un'altra sottoposta all'obbligo di dimora. Era stato un elicottero della Guardia di Finanza di Como in sorvolo sulla zona a segnalare l'area, all'apparenza utilizzata da un'azienda per la legale coltivazione di semi di canapa light. Gli esami di laboratorio hanno rivelato che le infiorescenze di marijuana contenevano una elevata percentuale di thc e quindi i finanzieri hanno proceduto al sequestro della piantagione, che si trovava sull'isola lacustre più grande d'Italia. (ANSA).