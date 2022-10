Sequestrato un monopattino truccato: poteva raggiungere fino 115 km/h

Un monopattino elettrico «truccato" in grado di raggiungere i 115 chilometri orari: il veicolo è stato intercettato il 6 ottobre, durante un controllo stradale della polizia, a Saxon, nel cantone Vallese (Svizzera).

Gli agenti - come indicato in una nota - hanno disposto il sequestro del mezzo e il proprietario è stato denunciato per violazione della legge sul traffico stradale. Dagli accertamenti è infatti emerso che il monopattino poteva viaggiare fino a 115 km/h. L a velocità e la pericolosità con cui circolava il monopattino era stata segnalata dai residenti della zona.