Barcolana54:le dipendenti Coop in mare per congedo paternità

(ANSA) - TRIESTE, 08 OTT - Un team interamente al femminile di dieci dipendenti della Coop gareggerà domani alla regata Barcolana per promuovere la petizione che prevede l'allungamento obbligatorio del congedo di paternità a tre mesi. Oggi, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato l'equipaggio che sarà guidato da una skipper di fama internazionale, Francesca Clapcic. Con lei ci saranno a bordo altre tre campionesse e skipper professioniste: Sally Barkow, Claudia Zorzi e Cecilia Rossi. Non solo dipendenti: in coperta ci sarà il vertice di Coop Italia, Maura Latini, amministratrice delegata. La scelta di mettere in campo una barca equipaggiata unicamente da donne, alcune delle quali mamme, vuole promuovere la sottoscrizione su change.org della petizione genitori#allapari per l'estensione del congedo, lanciata a marzo 2022 dall'associazione di attivismo civico Movimenta e sostenuta da Coop, anche nell'ambito della Barcolana: per tutta la durata della manifestazione può essere sottoscritta presso varie postazioni assistite distribuite in piazza Unità d'Italia, sul molo o al Villaggio Barcolana. L'obiettivo è raddoppiare le circa 50mila firme attuali entro fine anno. La sostenibilità, non solo ambientale, infatti, è il tema cardine della manifestazione velica, e la parità di genere è parte integrante della sostenibilità sociale. (ANSA).