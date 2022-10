Covid: nessun decesso ma incidenza in salita in Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - Dopo i tre decessi di ieri, nel bollettino Covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige oggi torna lo zero. I nuovi casi sono 754 (12 pcr e 742 test antigenici positivi). L'incidenza settimana continua a salire e ormai è ben oltre 900 (932, +35). Attualmente 5.841 altoatesini sono in quarantena, mentre 478 sono stati dichiarati guariti. La situazione negli ospedali è invece stabile. Secondo i dati di ieri, nei normali reparti sono ricoverati 123 pazienti Covid, 6 nelle cliniche private e 3 in terapia intensiva. (ANSA).