Scuola: arriva 'AutLab, Laboratorio per menti speciali'

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - E' stato messo a punto "AutLab: Laboratorio per menti speciali", un corso di formazione online per docenti che ha l'obiettivo di facilitare l'inclusione sociale dei bambini autistici. La frequenza è gratuita e attesta 30 ore di formazione certificate dal Ministero dell'Istruzione, valide per l'assolvimento dell'obbligo formativo. Il corso - spiegano gli ideatori -, nato da un'idea di Roberta Salvaderi e organizzato da La Fabbrica e Fondazione Renato Piatti, mira a formare i docenti di sostegno non specializzati e l'intero team di classe affinché possano sviluppare percorsi educativi, scolastici ed extrascolastici, per fare in modo che anche i bambini con autismo possano partecipare con successo all'interazione sociale scolastica e apprendere attraverso uno scambio per loro chiaro, motivante e dotato di significato. Una maggiore inclusione dei bambini con bisogni speciali "costituisce anche un beneficio per tutta la classe, che viene educata al rispetto dell'alterità. Inoltre, gli insegnanti adeguatamente formati potranno creare un'alleanza virtuosa con le famiglie". (ANSA).