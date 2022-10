Sosta selvaggia rallenta l'ambulanza: una donna muore a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - "Per colpa di queste macchine in sosta selvaggia stamattina una donna è morta". E' quanto rende noto sulla pagina Fb 'Nessuno tocchi Ippocrate', organizzazione napoletana a difesa dei professionisti del settore sanitario che segnala spesso aggressione ai danni dei medici. Il fatto, si legge nel post, è accaduto a Napoli, in salita Pontecorvo. Sul social, viene postata una foto che ritrae un'ambulanza bloccata da alcune macchine in sosta. "Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori - si spiega - l'equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare". (ANSA).